Le storie con le gambe corte

di EMANUELE GAGLIARDI - Chi lo aveva spedito aveva dichiarato che si trattava di un libro con favole per far addormentare i bambini. Ma le guardie di confine in servizio all'aeroporto di Zurigo, che di storie (non destinate ai piccini) ne sentono tutti i giorni e diffidano, hanno voluto veder chiaro in questo invio proveniente dal Kenya e destinato al Canada; così, dalla copertina del libro per bimbetti, è saltato fuori mezzo chilo di eroina. Altro che tranquillizzare...