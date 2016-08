Guardare avanti, non indietro

di LINO TERLIZZI - Quando si è nel mezzo di un percorso per raggiungere nuovi obiettivi dopo quelli già ottenuti, se si trovano alcuni ostacoli in genere si pensa a come superarli, non a tornare indietro. Tutt'al più, se gli ostacoli sono forti, si cercano ripari e nuovi mezzi, ma sempre per poter poi procedere. La cosa più sbagliata è voler tornare indietro a tutti i costi, là dove c'è una situazione che abbiamo lasciato, acquisendo notevoli vantaggi strada...