Turchia: camion bomba Pkk a Cizre è attacco kamikaze

ISTANBUL - È un kamikaze del Pkk l'autore dell'attacco compiuto all'alba con un camion bomba (e non un'auto bomba come riportato in precedenza) a un posto di blocco della polizia turca a Cizre, nel sud-est a maggioranza curda, che ha provocato almeno 11 morti e 78 feriti. Lo ha reso noto il governatore locale. La Turchia è in guerra contro tutte le organizzazioni terroristiche che la minacciano e non permetterà a nessuna di queste di "prenderla in ostaggio". Lo ha detto il premier, Binali Yildirim. Il riferimento è soprattutto ai curdi del Pkk, ai curdi siriani del Pyd e all'Isis ma anche alla rete di Fethullah Gulen, che Ankara classifica come organizzazione terroristica e ritiene responsabile del tentativo fallito di golpe del 15 luglio scorso.