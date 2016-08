Pistorius: il tribunale respinge la richiesta d'appello

PRETORIA - Il giudice sudafricano Thokozile Masipa ha respinto la richiesta di appello da parte della Procura del Paese contro la condanna il mese scorso (in appello) a sei anni di carcere a Oscar Pistorius per l'omicidio volontario della fidanzata Reeva Steenkamp.

Lo riporta la Bbc online.

La Procura del Sudafrica aveva definito la sentenza contro Pistorius "scandalosamente troppo clemente", affermando che la pena potrebbe gettare "discredito" sul sistema giudiziario del Paese.

Ma la decisione di Masipa non mette necessariamente la parola fine al caso, in quanto la Procura ha adesso 21 giorni per rivolgersi alla Suprema corte d'appello.

I sei anni a cui è stato condannato Pistorius il 6 luglio scorso sono meno della metà del minimo della pena previsto dal Codice penale e un solo anno in più rispetto ai cinque comminati in primo grado, quando l'omicidio della notte di San Valentino del 2013, pur mai negato da Pistorius, era stato dichiarato 'colposo'.