Dietrofront sul burkini

NIZZA - Dietrofront sul burqini. La più alta Corte amministrativa in Francia, Il Consiglio di Stato, quest'oggi ha invalidato l'ordinanza emessa da alcuni Comuni della Costa Azzurra che negli scorsi giorni avevano vietato l'utilizzo del burqini (costume con copricapo utilizzato dalle donne di fede musulmana) sulle spiagge.

A questo proposito aveva fatto molto discutere, negli scorsi giorni, l'immagine catturata da un fotoreporter francese e successivamente diventata virale anche sui social media nella quale una donna di 34 anni di Tolosa veniva ritratta mentre gli agenti le imponevano di togliersi il costume integrale. Qualcuno ha anche parlato di immagine manipolata, accusa rispedita al mittente dalla stessa polizia e dalle autorità locali, mentre la stessa donna aveva contestato il provvedimento affermando che quel costume, in realtà, era semplicemente una combinazione di leggins, giacchetta e di un velo sul capo (hjiab).

A far ricorso contro le ordinanze in questione sono stati la Lega francese dei diritti umani e l'Associazione anti-islamofobia, secondo cui il divieto contravveniva alle libertà d'opinione, di religione, d'abbigliamento e di movimento. La scorsa settimana una Corte di Nizza aveva respinto lo stesso ricorso, da cui l'ulteriore mossa dei ricorrenti, che tra l'altro, non avevano mancato di rimarcare che proprio il divieto al buqini sancito da alcune amministrazioni francesi avrebbe fatto il gioco dell'Isis.

Il divieto che la Corte ha invalidato è quello che era vigente del Comune di Villeneuve-Loubet. La decisione farà probabilmente anche giurisprudenza per i divieti in vigore anche negli altri Comuni francesi dove il provvedimento è stato adottato.

"L'ordinanza controversa" che vieta di indossare il burkini "ha rappresentato una violazione grave e apertamente illegale delle libertà fondamentali, che sono la libertà di movimento, di coscienza e la libertà personale", si legge nel dispositivo pubblicato dal Consiglio di stato.