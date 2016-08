Aggredito per la croce al collo: "Mi sono inventato tutto"

PARIGI - Il giovane che aveva raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di persone a Vitrolles (sud della Francia) a causa di una croce che portava al collo ha confessato di essersi inventato tutto per non ammettere di aver partecipato a "una comune rissa". Lo ha riferito la polizia.

Interrogato dagli agenti, "il giovane ha ammesso di aver firmato una dichiarazione falsa". È stato coinvolto e ferito in una rissa ma senza alcun motivo religioso e senza alcun furto della catena con la croce, così come il ventenne aveva dichiarato in un primo tempo.