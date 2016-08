Scontro sul Burkini, il sindaco mantiene il divieto

PARIGI - Il sindaco di centrodestra della cittadina francese di Villeneuve-Loubet, la cui ordinanza che vieta l'uso del burkini è stata sospesa oggi dal Consiglio di Stato, si rifiuta di ritirare il provvedimento.

Lionel Luca, che è anche deputato, ha inoltre anticipato che il suo gruppo parlamentare, Les Republicains, presenterà presto in parlamento una proposta di legge anti-burkini.

Il primo cittadino attacca direttamente il Consiglio di Stato, che a suo parere "considera che un sindaco non dovrebbe prevenire i problemi di ordine pubblico, ma dovrebbe subirli per avere basi su cui reagire". Lo stop al suo provvedimento, ha aggiunto "invece di tranquillizzare, non può che riaccendere passioni e tensioni".

Luca ricorda inoltre come il tribunale di Nizza avesse in precedenza dato via libera a un divieto analogo, e si dice sorpreso che il Consiglio di Stato "ritenga che il terribile attentato del 14 luglio non sia un trauma sufficiente perché i sindaci abbiano basi su cui intervenire".