Escursionista di 74 anni muore dopo una caduta sulle montagne argoviesi

URNÄSCH (AR) - Un escursionista 74.enne è morto ieri nei pressi di Schwägalp (AR) dopo essere precipitato lungo un pendio roccioso. Il corpo senza vita è stato trovato stamane grazie all'impiego di un elicottero militare munito di rilevatore ad infrarossi, indica oggi la polizia cantonale appenzellese. L'allarme era stato dato ieri sera da alcuni parenti dopo che l'uomo non era tornato da un'escursione. Le cause dell'incidente non sono ancora note, precisano gli inquirenti.