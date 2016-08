Attenzione alle transazioni finanziarie fraudolente

COIRA - In tutto il Canton Grigioni sono nuovamente in circolazione e-mail fraudolente inviate da sedicenti istituti finanziari. La truffa consiste nel versamento di denaro da parte dell'acquirente di super offerte di aste online o di una piattaforma di pubblicità sul web sul conto di un potenziale mutuatario e trasferito successivamente ad un presunto istituto finanziario con sede all'estero. La Polizia cantonale retica mette in guardia gli utenti di Internet di non cadere nel tranello teso dai malviventi.

Nelle e-mail viene offerto un prestito a condizioni di favore. Per verificare la solvibilità, il mutuatario deve fornire le sue coordinate bancarie (numero conto e IBAN). Con questo, il supposto istituto finanziario ottiene delle coordinate bancarie dalla Svizzera, che impiega in aste online e su piattaforme di pubblicità online, dove vengono offerte sotto il nome modificato del potenziale mutuatario degli affaroni a prezzi stracciati. Un'altra persona - prosegue la Polizia cantonale grigionese - acquista quanto offerto e versa il prezzo sul conto del mutuatario. Nel frattempo questi viene informato dall'istituto finanziario, che per verificare la sua solvibilità, saranno accreditati dall'estero diversi importi sul suo conto. Il mutuatario deve poi a sua volta trasferire gli importi versati ad un istituto finanziario con sede all'estero. A conclusione di questa procedura sarà concesso il prestito. In conclusione, né il mutuatario riceverà mai il credito, né tanto meno gli acquirenti della merce offerta all'asta online o su piattaforme di pubblicità online otterranno quanto acquistato.

Come comportarsi

Per tutelarsi efficacemente da questa nuova variante della truffa, occorre prestare particolarmente attenzione a:

- tanto la storia è intricata e seducente, tanto maggiore è la possibilità che si tratti di una truffa.

non inviare a nessuno per posta elettronica le proprie coordinate bancarie. Cancellate immediatamente la e-mail!

- se avete inviato a terzi i codici, le coordinate delle carte di credito o del conto mettetevi subito in contatto con la banca di riferimento.

- Verificate e controllate gli indirizzi di posta elettronica e i dati delle persone delle aste online e delle piattaforme di pubblicità online. Spesso i recapiti contengono errori facilmente riconoscibili

(numero postale di avviamento errato, inidirizzi inesistenti, etc.).

- le offerte di investimenti di denaro che richiedono una decisione immediata sono di solito poco serie.