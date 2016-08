Migros richiama quattro tipi di gorgonzola

ZURIGO - Nell'ambito di controlli effettuati su campioni del Gorgonzola Selezione Reale da

200 g, un formaggio fornito dall'azienda Cetra, è stata riscontrata la presenza di batteri patogeni del tipo listeria. Non si possono escludere eventuali rischi per la salute. Per motivi di sicurezza la Migros richiama dunque quattro tipi di gorgonzola forniti dall'azienda Cetra.

Il richiamo riguarda i seguenti formaggi

1) Gorgonzola Selezione Reale, 200 g / 2125.872.000.00 / In tutte le filiali Migros della Svizzera, Migros di Zurigo esclusa

2) Gorgonzola Selezione Reale, 200 g / 2125.823.240.00 / Migros di Zurigo

3) Gorgonzola Piccante Reale, 200 g / 2125.845.000.00 / Migros Ticino

4) Gorgonzola Gran Riserva / 2125.849.000.00 / Migros Ticino

Per ragioni di sicurezza, la Migros invita i suoi clienti a non consumare più questi tipi di gorgonzola citati. La listeria, ricorda la società, può avere ripercussioni sulla salute. In casi isolati può causare sintomi influenzali (febbre, mal di testa, nausea). Migros consiglia in particolare alle donne incinte e alle persone affette da un'immunodeficienza di rivolgersi a un medico qualora si presentassero tali sintomi. I clienti possono riportare i tipi di gorgonzola indicati qui sopra presso le filiali Migros: riceveranno il rimborso del prezzo di vendita. Tutte le altre varietà di gorgonzola in vendita nell'assortimento Migros non sono interessate da questo richiamo.