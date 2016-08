Giro di vite sui lobbisti a Palazzo?

BERNA - Ci vuole più trasparenza per quanto riguarda l'accesso e le attività dei lobbisti che frequentano Palazzo federale. Ne è convinta la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) che ha adottato un'iniziativa parlamentare in tal senso del "senatore" Andrea Caroni (PLR/AI).

Poiché lo stesso atto parlamentare è stato accolto anche dall'omologa commissione del Nazionale, è ora possibile elaborare un progetto legislativo.

L'iniziativa di Andrea Caroni, inoltrata al parlamento quando quest'ultimo sedeva ancora in Consiglio nazionale, chiede di precisare i dati del registro dei lobbisti per iscrivere non soltanto la loro impresa di affari pubblici, bensì anche i committenti per i quali sono attivi a Palazzo federale.

Oltre alla proposta Caroni, il Consiglio degli Stati e la CIP-N hanno già dato il via libera all'iniziativa parlamentare del "senatore" Didier Berberat (PS/NE). Quest'ultimo domanda l'accreditamento obbligatorio per i lobbisti e l'adozione di un eventuale limite alla loro presenza sotto il "Cupolone", prendendo spunto da quanto avviene già per i giornalisti che seguono da vicino l'attività parlamentare.

All'origine delle due proposte, che verranno attuate mediante un progetto unico, vi è il recente caso di lobbismo che ha visto coinvolta la presidente del Consiglio nazionale Christa Markwalder (PLR/BE) e un partito filogovernativo Kazako.

La vicenda ha dimostrato che queste persone agiscono spesso nell'ombra e non sono riconosciute ufficialmente, aveva dichiarato lo scorso marzo in parlamento lo stesso Berberat durante il dibattito sulla sua iniziativa.

A suo parere, i lobbisti che intendono avere accesso al Palazzo del Parlamento devono farsi accreditare e il loro numero va eventualmente limitato. Il registro, pubblico dovrebbe includere ogni mandato e i datori di lavoro. In caso di violazione delle disposizioni, dovrebbero essere adottate sanzioni.