Conto alla rovescia per il primo incontro tra Juno e Giove

NEW YORK - Conto alla rovescia per il primo incontro ravvicinato tra la sonda della Nasa Juno e Giove. L'appuntamento è per domani alle 14.51, ora svizzera, quando il veicolo spaziale sorvolerà il gigante gassoso passando a 4.200 chilometri dalle sue nubi vorticose con una velocità relativa di 200.000 chilometri orari.

Lo farà tenendo 'occhi' e 'orecchie' ben aperti, ovvero con tutti i suoi otto strumenti scientifici accesi, per eseguire una prima bozza di ritratto del 're' del Sistema solare.

"È la prima volta che ci troviamo così vicini al pianeta da quando la sonda è entrata nella sua orbita lo scorso 4 luglio", spiega Scott Bolton, responsabile scientifico di Juno presso il Southwest Research Institute di San Antonio. "In quel momento avevamo tutti gli strumenti spenti - racconta - in modo da concentrarci solo sulla manovra".

Dopo giorni di test, Juno è finalmente pronta a metterli all'opera, in questo primo incontro di sabato, per raccogliere preziosi dati scientifici. Altri arriveranno poi negli ulteriori 35 passaggi ravvicinati previsti fino alla conclusione della missione nel febbraio 2018.