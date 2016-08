Caso Poggi, ricorso confermato

BELLINZONA - Sono giunte le motivazioni della sentenza del processo a carico dell'ex granconsigliere e municipale di Biasca Donatello Poggi. Il 60.enne, condannato dal giudice della Pretura di Bellinzona Siro Quadri ad inizio giugno a una pena sospesa (45 aliquote giornaliere da 130 franchi) per ripetuta discriminazione razziale, conferma al CdT l'intenzione di ricorrere alla Corte di appello e di revisione penale. In accordo con il suo patrocinatore, l'avvocato Andrea Rotanzi, Poggi sta valutando se adottare la procedura per iscritto oppure se comparire nuovamente in aula e difendersi dal reato che gli viene contestato dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Questa ipotesi sembra la più probabile. L'ex deputato, ricordiamo, è stato ritenuto colpevole di aver minimizzato il genocidio di Srebrenica del 1995 attraverso degli scritti apparsi sui media ticinesi. "La mia condanna è incomprensibile", afferma il 60.enne, neocittadino di Giornico.