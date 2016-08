Risanamento A2 in Riviera: il cantiere si sposta

BIASCA - Conclusi i lavori di risanamento del tratto dell'autostrada A2 compreso fra Osogna e la Giustizia di Biasca, dove è stata posata la nuova pavimentazione autostradale fonoassorbente e sono state sostituite le barriere di sicurezza, ora il cantiere si è spostato all'altezza dello svincolo di Biasca, accorciandosi.

Anche in questo comparto, lungo circa 1,5 km, su entrambe le carreggiate sarà sostituito l'asfalto e verranno rinnovate le barriere elastiche nello spartitraffico. Per limitare i disagi al traffico, il cantiere sarà attivo anche durante le ore notturne. A disposizione dell'utenza saranno comunque sempre garantite due corsie per ogni direzione.

La fine dei lavori in questo tratto – per i quali si prevede un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di franchi - è prevista per la prossima metà ottobre.