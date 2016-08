Anziane abusate, "un mostro egoista"

LUGANO - "Ha approfittato fin troppo tempo di quelle che per lui erano delle vittime perfette: debilitate, indifese e non più autosufficienti. Le ha trattate come oggetti per soddisfare i suoi biechi istinti sessuali. Un mostro egoista. Il suo agire è esecrabile. Non ci possono essere attenuanti". È stata dura, la procuratrice pubblica Valentina Tuoni, nella requisitoria del processo a carico dell'infermiere del Bellinzonese a processo da ieri alle Assise criminali con l'accusa di aver abusato di otto anziane. Il magistrato ha chiesto poco fa la condanna del 52.enne a 9 anni di carcere, auspicando da parte della Corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta la conferma integrale dell'atto d'accusa.

"Le pazienti non potevano reagire. Sono state degradate nella loro dignità. La visione delle loro parti intime lo eccitava, come da lui ammesso durante un interrogatorio", ha precisato la pp dopo oltre tre ore di intervento. In merito all'accusa di violenza carnale ai danni di una sessantenne, Tuoni ha puntualizzato che in un primo momento l'uomo aveva ammesso i fatti, per poi ritrattare: "Non è credibile".

La parola passa ora alla patrocinatrice delle presunte vittime, la legale Prisca Claudia Renella, e probabilmente ancora in giornata all'avvocato difensore Gabriele Banfi. La sentenza settimana prossima. Da notare che nel frattempo la Corte dei reclami penali ha respinto, proprio ieri, l'istanza di ricusa della pp avanzata dalla difesa.