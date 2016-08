ACES, migranti qualificati un vantaggio per economia

BERNA - Dare la possibilità ai migranti qualificati di svolgere la loro professione costituisce un investimento vincente per l'economia elvetica. Lo sostiene l'Aiuto delle chiese evangeliche della Svizzera (ACES), secondo cui si guadagnerebbe in know-how attutendo nel contempo il problema della mancanza di manodopera qualificata. Profughi altamente qualificati provenienti da stati terzi incontrano enormi difficoltà sul mercato del lavoro elvetico: si trovano quindi senza impiego o a svolgere occupazioni che nulla hanno a che vedere con la loro formazione. È il caso di un'avvocata messicana assunta da una ditta di pulizie; di un ingegnere ambientale malgascio che lavora come manovale; di un'informatica siriana impiegata come inserviente nella cucina di un ospedale.