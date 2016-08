Crescita demografica positiva grazie ai naturalizzati

BELLINZONA - I dati sullo stato e il movimento della popolazione del 2015 evidenziano un rallentamento della crescita demografica del cantone dovuto a un saldo naturale particolarmente negativo (-337 persone) e a un saldo migratorio tra i più bassi degli ultimi anni (+1.762 persone). Il 2015 ha anche visto un record negativo per il saldo migratorio intercantonale (partenze e arrivi dal Ticino ad altri cantoni). Tra cittadini svizzeri (-612 arrivi, rispetto ai -399 del 2014, che era già record) e stranieri (-364, rispetto al -208 del 2014) hanno lasciato il Ticino per altri cantoni quasi 1.000 persone, soprattutto fra quelle di età inferiore ai 50 anni. Il saldo migratorio internazionale (partenze e arrivi dal Ticino verso l'estero) è pure negativo per gli svizzeri (-125, rispetto al -97 del 2014), mentre è positivo ma in forte calo per gli stranieri (+1.846, rispetto ai 3.429 del 2014).

Nonostante questa singolare concomitanza di eventi, alla fine del 2015 la popolazione residente raggiunge quota 351.946 persone, un aumento di 1.583 individui rispetto al 2014. La popolazione aumenta in tutte le regioni del Ticino, in particolare nel Bellinzonese, che da solo contribuisce al 39,0% dell'aumento complessivo.

Alla fine del 2015 la popolazione residente permanente del Ticino ha raggiunto le 351.946 persone. Nel corso dell'anno la popolazione del cantone è cresciuta di 1.583 persone (+0,5%). Questa crescita è il risultato di un saldo naturale di -337 persone controbilanciato da un saldo migratorio di +1.762 persone. Rispetto a quanto avvenuto negli anni passati, il 2015 si caratterizza per un saldo naturale particolarmente negativo e un saldo migratorio tra i più bassi dell'ultimo periodo. Bisogna infatti risalire al 2001 per riscontrare un valore inferiore (allora il saldo migratorio era di +1.551 persone).

Il risultato di questa particolare situazione è un saldo demografico che, pur restando nelle cifre nere, manifesta un rallentamento della sua crescita. La composizione per sesso e quella per nazionalità rimangono pressoché invariate, mentre si confermano le tendenze osservate in passato riguardanti l'invecchiamento della popolazione. Il numero di donne supera leggermente quello degli uomini (180.480 rispettivamente 171.466 persone) con il tasso di mascolinità pari a 95,0 uomini ogni 100 donne (nel 2014 era di 94,8). Gli stranieri residenti permanenti sono 97.658 (+928 individui rispetto al 2014) e la loro quota cresce di 0,1 punti percentuali raggiungendo così il 27,6% dei residenti. Sul fronte dell'età cresce leggermente la quota di ultrasessantacinquenni (il 21,8%, +0,2 punti percentuali), così come il rapporto tra anziani e giovani, ora di 161,9 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni (+1,9 rispetto al 2014).

La componente straniera della popolazione gioca un ruolo importante nel bilancio demografico cantonale, sia per quanto riguarda il saldo naturale sia per quanto riguarda i movimenti migratori. Coloro che possiedono la nazionalità svizzera presentano infatti dei valori deficitari sia nel bilancio tra nascite e decessi (-582 persone) sia in quello tra arrivi e partenze (-737 persone), mentre tra gli stranieri queste voci sono di segno positivo (+245 persone nel movimento naturale e +2.499 nel movimento migratorio). Inoltre è solo in seguito alle acquisizioni della nazionalità svizzera (1.738 nel 2015) che il saldo demografico degli svizzeri diviene positivo (+655 persone), mentre quello degli stranieri si attesta a +928 persone.

In Ticino la presenza straniera è molto eterogenea. Le nazionalità censite nel 2015 sono 160, ma quelle che contano un numero di persone superiore alle 1.000 unità sono meno di 10 (sono quella italiana, portoghese, tedesca, serba, croata, spagnola, kosovara, bosniaca e brasiliana) [F. 2]. I movimenti migratori che si registrano annualmente contribuiscono certamente all'eterogeneità di questa importante parte della popolazione. Basti pensare che nel corso del 2015 sono arrivati 8.032 stranieri (7.289 dall'estero e 743 da altri cantoni) e ne sono partiti 5.533 (4.426 verso l'estero e 1.107 verso altri cantoni).

La maggior parte degli stranieri risiede in Ticino con un permesso di domicilio (libretto C, 60.050 persone, pari al 61,5%). Seguono gli stranieri con un permesso di dimora (libretto B, 35.602 persone, pari al 36,5%) e quelli con altri generi di permesso che insieme totalizzano solamente il 2,1% di tutti gli stranieri.

Così come accaduto a livello cantonale, anche in quattro delle cinque regioni del Ticino si è assistito a un calo del saldo demografico; infatti, solo nel Bellinzonese si è assistito a un leggero aumento. Nonostante il rallentamento, tutte le regioni hanno visto aumentare la propria popolazione. La regione che ha registrato l'incremento più consistente è il Bellinzonese (+618 persone), seguita dal Luganese (+510 persone), dal Locarnese e Vallemaggia (+211 persone), dal Mendrisiotto (+165 persone) e infine dalla Regione Tre Valli (+79 persone).

Questa evoluzione non ha modificato gli equilibri tra le cinque regioni. Il Luganese rimane la zona più popolosa (146.639 persone, pari al 41,7%), seguita dal Locarnese e Vallemaggia (69.672 persone, pari al 19,8%), dal Mendrisiotto (56.451 persone, pari al 16,0%), dal Bellinzonese (49.561 persone, il 14,1%) e dalle Tre Valli (29.623, pari all'8,4%)