Banca Coop di Locarno, scarcerato anche l'ex consulente

LOCARNO - Mentre proseguono le indagini sulle malversazioni alla Banca Coop di Locarno messe in atto da due ex dipendenti, è notizia di quest'oggi che il magistrato inquirente, dopo aver rilasciato martedì scorso l'ex direttore, oggi stesso ha disposto anche la scarcerazione dell'ex consulente dell'istituto. Su quest'ultimo gravano gli addebiti più pesanti (VD SUGGERITI): truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti. Entrambi gli accusati hanno ammesso i fatti e hanno collaborato con la giustizia. L'inchiesta, coordinata dalla pp Francesca Lanz, dovrà far piena luce sulla truffa messa in atto dai due ai danni di alcuni clienti ticinesi e italiani, il cui ammontare complessivo è di due milioni e mezzo di franchi.