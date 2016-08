Un titano nel ventre della montagna

ROBIEI - È un'impresa titanica quella appena conclusa dalle Officine idroelettriche della Maggia (Ofima), che hanno festeggiato la fine dei lavori per il rinnovamento della centrale di Robiei, in alta valle Bavona. Un'opera durata cinque anni e che è il frutto di un investimento da 98 milioni di franchi. L'impianto era stato realizzato all'inizio degli anni Sessanta e dopo oltre un quarantennio di attività necessitava di una profonda revisione. Da qui la decisione di sostituire le cinque macchine, i trasformatori e tutti gli aggregati. Oggi l'Ofima dispone dunque di una centrale potenziata e all'avanguardia, rinnovata nei tempi e nei costi previsti. All'inaugurazione era presente anche il consigliere di Stato Christian Vitta, che ha sottolineato l'importanza dell'operazione, sia per le regioni periferiche sia per un settore, quello dell'elettricità, che sta attraversando una profonda crisi.