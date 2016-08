Presto un radar fisso a Lugano Sud?

LUGANO - Il Municipio di Lugano si sta informando sulla possibilità di far porre al cantone un radar fisso lungo lo "svincolo di Lugano Sud" (via San Pietro Pambio), dato che le infrazioni di velocità riscontrate su questa strada sono in percentuale sensibilmente superiori a quelle riscontrate in altre parti della Città. In questo senso, in una risposta a un'interrogazione del consigliere comunale PLR Urs Lüchinger, l'Esecutivo afferma che si è già proceduto a informare della situazione il responsabile dell'Ufficio Radar Cantonale e che questi "si è reso disponibile a effettuare una valutazione della situazione, posando nei prossimi tempi un radar semi-stazionario per rilevare, lungo un periodo prolungato nel tempo, i transiti e le velocità".

La decisione viene dopo tre controlli con radar mobili sulla strada con limite a 60 mh/h nel corso degli ultimi mesi. Nel primo sono cadute 276 multe e 12 procedure ordinarie, e sono state revocate cinque patenti, di cui una per pirata della strada (121 km/h), su 1.221 veicoli (cioé, il 22,6% dei passaggi erano fuori norma, oltre uno su cinque). Nel secondo le multe sono state 1.173 e 49 le procedure ordinarie (21 ritiro patenti e una denuncia per pirata della strada - andava a 128 km/h) su 5.000 passaggi (24,8%). Nel terzo, infine, 637 le multe e 16 le procedure ordinarie (di cui 13 ritiro patenti) su 3.461 passaggi (19,2%). Mediamente il rapporto fra infrazioni e passaggi per le vie di Lugano è dell'11%.

Il Municipio rimarca inoltre il limite su quel tratto di strada è di competenza del Cantone e non sarà messo in discussione perché "anche se la via San Pietro Pambio può sembrare una rampa diretta di accesso all'autostrada, di fatto non lo é", in quanto sul tratto di strada sono presenti un'entrata e un'uscita, nonché una preselezione (per Grancia) al termine.