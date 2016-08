"Togliete quei semafori"

LUGANO - La Conferenza dei sindaci del Malcantone, riunita giovedì sera, ha auspicato l'immediata rimozione dei semafori posati al passaggio a livello della FLP in via San Bernardino a Ponte Tresa. Nel contempo ha però anche chiesto al Dipartimento del Territorio chiarimenti in relazione alla circonvallazione di Agno e di Bioggio.

Non si placa dunque la polemica, nemmeno dopo che l'autorità cantonale ha annunciato (cfr. il CdT di ieri) verifiche urgenti sul funzionamento dei nuovi impianti sistemati ai passaggi a livello della Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) tra Caslano e il Comune di confine, ed entrati ufficialmente in funzione da metà agosto. Ma dietro la discussione relativa ai semafori, ne spunta una seconda e riguarda un tema annoso: la circonvallazione del basso Malcantone auspicata da più parti ma, inspiegabilmente, divenuta oggi una sorta di chimera.

Situazione di stallo

«La presa di posizione – rileva in proposito Daniele Ryser, segretario ad interim della Conferenza dei Sindaci – è legata innanzitutto al semaforo di via San Bernardino a Ponte Tresa, in secondo luogo c'è però un accenno alle questione relativa alla circonvallazione di Agno e Bioggio di cui, purtroppo, non si sa più niente. Era in corso una procedura – prosegue il nostro interlocutore – ci sono state diverse sollecitazioni da parte dei Comuni nei confronti del Cantone, ma non è successo niente. È strano – aggiunge subito – ma si assiste ad una mancanza di colloquio fra le parti interessate».