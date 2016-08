Peran perde la causa e insulta tutti

LUGANO - Una sentenza piuttosto clamorosa. Ieri il Tribunale federale ha reso nota la sua decisione sull'ennesimo ricorso che l'avvocata Xenia Peran (che in ottobre dovrà rispondere delle accuse di appropriazione indebita, amministrazione infedele, tentata estorsione e diffamazione) ha presentato nel corso dell'inchiesta a suo carico. Nello specifico i giudici di Losanna hanno respinto la sua richiesta di bloccare (e poi di cancellare) il servizio con cui la trasmissione «Il Quotidiano» della RSI, nell'aprile del 2014, informava del suo rinvio a giudizio. Servizio che sarebbe dovuto andare in onda già il 6 marzo di quell'anno ma che Peran riuscì a ritardare appellandosi al pretore di Lugano (che in effetti sospese il servizio ma poi cambiò idea il 2 aprile dopo l'audizione delle parti). Decisione poi confermata anche dal Tribunale di appello e ora ribadita dai giudici di Mon Repos.

Ad essere clamorosa non è tanto la sentenza (piuttosto scontata visto che la RSI, prima di mandare in onda il servizio, aveva in mano la conferma del suo effettivo rinvio a giudizio), ma la decisione del Tribunale federale di infliggere a Peran, oltre alle spese giudiziarie, anche una multa di 1.000 franchi per avere - negli atti consegnati a Losanna - schernito, offeso e probabilmente anche diffamato il procuratore pubblico Paolo Bordoli e i giudici d'appello. «La ricorrente oppone un coacervo di luoghi comuni e di accuse nei confronti dei magistrati attivi sulle sue vertenze», scrivono i giudici federali. Giudici che giudicano «grave» quanto scritto nei confronti di Bordoli. Peran lo accusa infatti di «avere le mani sporche di sangue per ben due omicidi», di «assistere i riciclatori» e addirittura di «aver coperto e partecipato all'omicidio di un notaio e di essere un corrotto». Secondo Peran poi «al vicepresidente della camera civile del Tribunale d'appello avrebbe fatto bene un ripasso dei rudimenti del diritto penale e costituzionale» . Nel suo esposto Peran indicava considerazioni generiche sul senso del «diritto di rettifica sancito dall'art. 28 segg CC» e il Tribunale federale, con una punta di ironia, si è premurato di correggerla facendo notare che «verosimilmente» intendesse riferirsi al «diritto di risposta dell'art. 28g CC».