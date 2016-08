Agno, avanza l’ipotesi di un Liceo Lugano 3

LUGANO - Cambierebbe gli equilibri della logistica scolastica del Luganese, il progetto del Cantone di costruire ad Agno il terzo liceo del distretto. Non è ancora una decisione definitiva, ma nemmeno un'idea allo stato embrionale (di un terzo liceo in generale si parla ormai da 15 anni). Stando a quanto anticipato dalla RSI, la Sezione della Logistica e del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) ha già stimato che la struttura, se non sorgeranno intoppi, potrebbe essere operativa entro i prossimi cinque anni, permettendo di dividere i circa 1.800 liceali della regione su tre sedi anziché le attuali due di Lugano e Savosa.

Le piscine ci sono

Ad Agno si riproporrebbe l'accoppiamento tra liceo e scuole medie che caratterizza oggi la sede di viale Cattaneo a Lugano. L'idea del Cantone, come ha spiegato l'architetto del DECS Claudio Andina, è quella di realizzare una struttura a padiglioni: «Due verrebbero mantenuti per le medie e uno verrebbe occupato dal liceo, poi se ne potrebbe costruire anche un altro». Ad Agno, fra l'altro, sono già presenti palestre e piscine che potrebbero essere utilizzate per le lezioni di educazione fisica, mentre la piscina del Liceo Lugano 1 potrebbe chiudere. Resta da capire se quest'ultima ipotesi avanzerà indipendentemente dal progetto di Agno.