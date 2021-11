4IT Solutions annovera la propria assistenza alle infrastrutture IT del settore manifatturiero

Noyfil si è avvalsa di 4IT Solutions per l’upgrade ad un’infrastruttura al passo coi tempi, prevenendo i problemi prima che si verifichino e garantendo flessibilità e proiezione futura.

Il nostro obiettivo è offrire servizi professionali elevati per aiutare i dipartimenti IT delle aziende ad adottare soluzioni tecnologiche innovative, semplificare la gestione dei sistemi, ridurre i rischi e massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Molti dei nostri clienti hanno già adottato soluzioni iperconvergenti full-flash-storage, con ottimi risultati! Noyfil, ad esempio, nel contesto in cui opera, necessita di efficienza, performance e affidabilità dell’infrastruttura IT a supporto di servizi legati alla produzione. È il caso dei data base dei magazzini robotizzati, degli applicativi di supervisione degli impianti, della gestione della produzione e del ciclo attivo.

Matteo Ubertis, IT manager di Noyfil, condivide le necessità con i consulenti di 4IT Solutions, oltre ad HPE e VMware che da tempo collaborano con l’azienda.

“Ci siamo trovati su un altro pianeta con una soluzione più moderna, prestante, efficace, più semplice della precedente. È stato come scendere da un’utilitaria e salire su una macchina da corsa” – spiega Ubertis – “Le attività sono più fluide, veloci e funziona tutto meglio.”

La scelta di SimpliVity di HPE, ha determinato un rinnovamento tecnologico sostanziale, passando da cinque macchine a due server iperconvergenti e da storage virtuale su dischi meccanici a storage all-flash, con enormi benefici come semplificazione della gestione, migliori prestazioni e, soprattutto, flessibilità, surclassanti la precedente situazione che, con Ram e Storage vicini alla saturazione, cominciava a raggiungere limiti tali da rendere difficili gli sviluppi futuri.

Noyfil, da quasi 50 anni sul mercato, è oggi specializzata nella produzione di filati continui in poliestere. Con sede a Stabio, nel Canton Ticino in Svizzera, l’azienda fa parte della Business Unit Fibre di Radici Group, multinazionale italiana che nel settore dei filati punta a un’offerta diversificata, a ridotto impatto ambientale, per contribuire alla ripresa del tessile-moda, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, nel segno dell’economia circolare.