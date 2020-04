Ecco un semplice tutorial che, passaggio per passaggio, vi indica come procedere con l’attivazione e la lettura della versione digitale del giornale.

CdT Digital, la versione digitale del giornale. Ricca di approfondimenti, caratterizzata da video, gallerie fotografiche, audio e sondaggi.

Sei abbonato alla versione cartacea? Puoi accedere alla versione digitale inserendo le tue credenziali.

In caso di bisogno il nostro Servizio Clienti é a vostra completa disposizione al numero 091 960 31 13 oppure via mail: servizioclienti@cdt.ch