Ecco un semplice tutorial che, passaggio per passaggio, vi indica come procedere con l’attivazione della lettura gratuita dei contenuti di cdt.ch e dell’app CdT Live.

Il Corriere del Ticino, a fronte dell’emergenza coronavirus, per garantire la necessaria informazione alla popolazione e fornire indicazioni indispensabili dettate dalle autorità sui comportamenti da adottare, ha deciso di garantire per tre mesi la lettura gratuita dei contenuti di cdt.ch e dell’app CdT Live .



Tutti i dettagli di questa iniziativa li potete trovare qui