Jacopo, nato il 4 aprile 2019. Insieme alla foto che lo ritrae poco prima di spegnere la sua prima candelina, Jacopo ci ha inviato una breve letterina, raccontandoci che il giorno del suo compleanno si è divertito tanto. «I miei genitori (soprattutto la mamma!) avevano immaginato un mega festone con amici e parenti... e invece abbiamo festeggiato soli soletti noi 3», scrive nella sua letterina. «Ma a me è andata benissimo così!... Babbo ha preparato un ottimo cheesecake con la marmellata che ha fatto il mio nonno con le amarene dell'Isola d'Elba. E intanto la mamma ha gonfiato tanti palloncini colorati, che mi piacciono da matti. All'ora della merenda ci siamo collegati in una videochiamata di gruppo con i miei zii e con i nonni! Ho soffiato sulla candelina e ho mangiato un bel pezzo di torta». E per concludere in bellezza il suo giorno speciale Jacopo è uscito in giardino «a giocare e a sporcarmi tutto!».