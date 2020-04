In attesa di sviluppi sul suo svolgimento, JazzAscona, la cui edizione 2020 è in calendario dal 25 giugno al 4 luglio, ha lanciato un’iniziativa telematica. Si tratta delle «JazzAscona Sofa-Sessions», un gruppo creato su Facebook ( www.facebook.com/groups/JazzAsconaSofaSessions ) al quale chiunque può iscriversi e postare o condividere performance «live», video, podcast, letture o video-conferenze legate alla musica e al far musica. Aperta alcuni giorni fa, la pagina accoglie già diversi post interessanti. «L’idea – spiega Cristina Radaelli, responsabile social media di JazzAscona – è di dare spazio a chi fa musica e a chi ne è interessato, creando un punto d’incontro virtuale fra i musicisti e gli appassionati e offrendo contenuti coinvolgenti e simpatici di cui poter godere comodamente seduti sul divano di casa». L’invito da parte dei promotori, dunque è di «farsi avanti in attesa di poter finalmente tornare a poter godere della musica dal vivo».