Quarta carrellata di torte di compleanno per Achille, Antonio, Ginevra, Licia, Lisa, Oliver, Ryan e Sara. Sono davvero tantissimi i bambini e ragazzi che hanno compiuto gli anni in questo mese di aprile (vedi gli articoli suggeriti) e ci hanno mandato le foto ricordo del giorno del loro compleanno per condividerle, seppur «virtualmente», con amici e parenti #lontanimavicini. Tra i festeggiati di questo mese c’è anche Wanda, che il 25 aprile ha spento 93 candeline.