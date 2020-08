Quando si vuole trovare a casa, ogni giorno, un amico fedele, è arrivato il momento di adottare un cane. Ma una volta presa questa decisione, si sa, non si può più tornare indietro. L’animale di casa, infatti, non è soltanto un meraviglioso «calderone» di amore e tenerezza, ma anche e soprattutto un essere senziente, che ha bisogno di ricevere altrettanto affetto e protezione da parte del padrone. Tuttavia a volte si pensa al proprio compagno a quattro zampe soprattutto come un impegno gravoso, e forse proprio per questo la tentazione dell’abbandono emerge prepotentemente. Ecco più di un buon motivo per evitare che ciò accada.

Innanzitutto abbandonare gli animali è un’azione illegale, come specifica la Legge Federale sulla Protezione degli Animali (LPAn) n°455 del 16 dicembre 2005. L’Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, al Capitolo 5 sulle Disposizioni Penali, sottolinea infatti che chiunque abbandona intenzionalmente un animale con lo scopo di disfarsene viene punito con una pena detentiva fino a tre anni, oppure con una salata multa pecuniaria.

Al di là degli aspetti legali, i randagi possono diventare veicolo di infezioni pericolose non solo per gli altri animali, ma anche per le persone (fenomeno noto come zoonosi). Infatti patologie particolarmente aggressive quali la Leishmaniosi e la Malattia di Lyme vengono entrambe trasmesse da parassiti esterni come il pappatacio e la zecca.

I due insetti si nutrono del sangue animale infettandolo e trasformandolo in un serbatoio portatore dello stesso meccanismo di contagio. Per di più mentre nell’uomo il trattamento contro la Leishmaniosi è efficace e la patologia si presenta solitamente asintomatica, la Malattia di Lyme può causare gravi complicanze sia nell’essere umano che nell’animale. Produce sintomi che vanno dai più comuni, come febbre, malessere generalizzato e dolori articolari, ai più gravi, come anomalie del sistema di conduzione elettrica del cuore e disfunzioni cerebrali e nervose.

Importante è anche il ruolo delle campagne di sensibilizzazione internazionali come quella di MSD Animal Health con il suo hashtag, #noabbandono2020. E fortunatamente ogni anno diminuiscono i casi di abbandono, come commentato da Emanuele Besomi, Presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona, in un’intervista alla RSI.

