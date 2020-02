Creare l’habitat perfetto per le tartarughe, sia di terra sia d’acqua, passa dalla scelta degli accessori giusti. A partire – rispettivamente – dal recinto e dall’acquario. Il primo, in particolare, deve prevedere zone al sole e in ombra. Le dimensioni dipendono dal numero di esemplari presenti, ma non devono comunque essere inferiori a quanto stabilito nell’ordinanza sulla protezione degli animali. Gli esperti consigliano di scegliere una recinzione alta almeno 40 centimetri, in modo da evitare la fuga delle testuggini di Hermann, la specie più comune.

È poi importante procurarsi un nascondiglio, per far sì che il rettile possa riposare in pace e in piena sicurezza. La tartaruga non deve però potersi arrampicare sopra il riparo: il rischio è che cada, restando a lungo rovesciata. Un’evenienza che potrebbe condurla alla morte. Gli animali in cattività hanno poi bisogno costante di acqua pulita, da mettere in una ciotola poco profonda, in modo che non possa annegare.