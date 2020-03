Aprile è il mese più adatto per l’osservazione degli aironi. Si tratta, infatti, del mese in cui questi maestosi uccelli nidificano in colonie e, oggigiorno, è abbastanza facile osservarli vicino ai laghi e ai corsi d’acqua di fondovalle di tutto il Ticino. La situazione per l’Ardea cinerea non è sempre stata positiva. All’inizio del Novecento, in Svizzera, erano presenti solo una cinquantina di coppie nidificanti, come riporta il «Rapporto della situazione dell’avifauna in Svizzera del 2017» della Stazione ornitologica svizzera di Sempach. Molte le misure intraprese negli anni a tutela della specie. A gennaio 2017 si contavano 1.886 esemplari su tutto il territorio nazionale, con un trend di crescita positivo.



Anche in un periodo che, per causa di forza maggiore, vede limitati gli spostamenti, è abbastanza facile, per coloro che vivono nei pressi delle colonie, osservare questi magnifici uccelli munendosi di un buon binocolo e tanta pazienza. Negli ultimi decenni, inoltre, a causa della massiccia antropizzazione e dei frequenti contatti, anche questa specie ha imparato a convivere con l’uomo e si lascia avvicinare abbastanza per poter venir osservata in tutto il suo splendore.