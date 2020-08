L’ alito di Fido può essere un’efficace cartina tornasole dello stato di salute del proprio amico a quattro zampe. È un vero «sintomo», che non deve essere sottovalutato. Il proprietario, dunque, deve essere notato di un buon «naso», per individuare eventuali problematiche.

Non tutti i cani sono interessati dal disturbo allo stesso modo: i più sensibili, infatti, sono gli esemplari dalle dimensioni ridotte . Il motivo? I denti occupano una superficie superiore in rapporto all’osso rispetto ad altre razze di cane. Quelli più a rischio sono i barboncini, i maltesi e i pastori dello Shetland. Altri fattori da considerare sono l’età (soprattutto dopo i tre anni) e le predisposizioni individuali.

Data l’origine del problema, molte persone potrebbero pensare che per risolvere questo disturbo sia necessario semplicemente pulire i denti agli animali. Tuttavia optare per un intervento superficiale non basta e bisogna optare per esami più in profondità, come ad esempio il sondaggio parodontale.