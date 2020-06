Naso che cola o congestionato, occhi che prudono, starnuti potenti... senza dimenticare pruriti e gonfiori in bocca quando si prova a mangiare e gli inevitabili arrossamenti della pelle. In Svizzera vivono 1,6 milioni di gatti e 505’000 cani: quasi una famiglia su cinque ospita in casa uno di questi piccoli felini. Nel contempo, le «intolleranze» a questi animali domestici (3,8% per i gatti e 2,8% per i cani) sono precedute da quelle al fieno (12,7%) agli acari (8,9%) e ai pollini di betulla (7,9).