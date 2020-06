Fanno parte della famiglia, basta una loro occhiata per risollevare il morale e qualche momento di gioco per allontanare lo stress accumulato durante il giorno. I cani non sono semplici animali da compagnia: sono un concentrato di affetto e di buonumore che, anche grazie alla lettura, è possibile conoscere meglio. Le tipologie di testi dedicati al quattro zampe più amato sono moltissime: dai romanzi alle guide, dai ricettari ai volumi che raccontano come confezionare un cappottino, senza dimenticare i manuali che insegnano i segreti dell’addestramento. Ma, oltre a questi, ci sono anche dei libri curiosi e fuori dagli schemi, che parlano di Fido in maniera del tutto inedita.

Vale la pena di leggere, ad esempio, «Woody», un piccolo grande testo scritto da Federico Baccomo e illustrato da Alessandro Sanna, una storia fatta di spensieratezza e dolore narrata secondo il punto di vista di Woody, un cane di razza basenji. Ogni cosa, ai suoi occhi, ha una dimensione nuova: il mare diventa la «vasca da bagno enorme», mentre i funghi sono «alberi piccolissimi» che vivono nel bosco. Il nome stesso del protagonista è un tributo al regista statunitense Woody Allen dallo stile originale e irriverente.

Sono parole dolci e piene di affetto quelle narrate da Luis Sepulveda in «Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà», una vicenda con protagonista un cane lupo e Aukaman, un piccolo indio. I due diventano compagni di gioco e divertimento, felici di vivere assieme in compagnia dei mapuche, popolo amerindo originario del Cile e del sud dell’Argentina. Tutto cambia quando uomini spregevoli costringono il cane lupo alla catena e alla caccia di un uomo misterioso. La vicenda narra di come la vera forza per andare avanti consista in una sola parola, fedeltà, a se stessi e agli affetti più cari.

Il catalogo di libri per chi ama i cani è sconfinato: meritano però una citazione «Morso e mangiato» di Almo Bibolotti, un ricettario pensato per fare felice il proprio amico a quattro zampe, e «ll primo ricettario vegan per cani» firmato da Michelle A. Rivera, ricco di consigli utili per far conoscere a Fido una dieta completamente vegetale. Permette invece di fare un tuffo nella creatività il volume «100 cani nell’arte»: basta sfogliarne qualche pagina per scoprire come il cane sia stato uno dei soggetti più apprezzati dai pittori dei secoli scorsi. Tiziano, Gauguin, Goya e Andy Warhol, ad esempio, non hanno infatti resistito alla tenerezza che questi animali suscitano da sempre sull’uomo.

