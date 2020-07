La Salamandra salamandra ha il corpo che, come forma, somiglia a quello delle lucertole, ma non è un rettile, bensì un anfibio. Tanti sono i miti attorno a questo animale dalle abitudini notturne. Uno tra tutti, da Aristotele in poi, è quello diffuso ancora oggi, seppur capzioso, della sua presunta capacità di sopravvivere al fuoco.



Un abito che si nota

La livrea appariscente, che suscita meraviglia in alcuni, ribrezzo in altri, è nera e gialla e ha la funzione di avvertire i potenziali predatori della sua tossicità. Non servono, invece, miti inventati per apprezzare la straordinarietà di questo animale. Molte caratteristiche veritiere sono così particolari da risultare incredibili. È molto longeva, raggiunge i 25 anni; lo sviluppo delle uova e parzialmente delle larve avviene nel corpo della madre che, al momento del parto, si immerge solo per metà in acqua, in modo che i piccoli allo stadio larvale, autonomi e zoofagi fin da subito, siano liberi di muoversi e di compiere le successive metamorfosi; l’andatura è peculiare e oscillante; può resistere al digiuno per periodi di alcune settimane; è attiva solo in caso di umidità elevata; come gli altri urodeli è in grado di rigenerare parti del corpo perdute. Tutte queste caratteristiche le hanno valso, a buon diritto, la nomea di animale prodigioso e, nel corso dei secoli, hanno alimentato le più disparate leggende.

Gli urodeli, inoltre, sono diffusi, con 360 specie, in quasi tutte le regioni temperate dell’emisfero nord, nelle aree tropicali del Centro America e nelle porzioni più settentrionali del Sud America. Solitamente di piccole dimensioni, raggiungono al massimo i 15 cm, vedono nella salamandra gigante del Giappone la specie più grande: può superare il metro e mezzo di lunghezza.

Il territorio elvetico è suddiviso dalla catena alpina che fa da confine di areale tra le due sottospecie di salamandra qui presenti. A sud delle Alpi vive la salamandra pezzata, mentre quella striata si sviluppa a nord. In entrambi i casi l’habitat tipico è il bosco, presso sorgenti naturali e ruscelli con corrente debole e pozze di acqua ferma.

Questo anfibio apprezza particolarmente la presenza di un substrato di foglie marcescenti dove rintanarsi durante il giorno e può capitare, talvolta, di trovare esemplari nei pozzi e nelle cantine umide.