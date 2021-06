A stare con il naso all’insù c’è sempre qualcosa da scoprire! Il Mignattaio, uccello dall’aspetto esotico, si osserva sempre più spesso in Svizzera. Nel suo rapporto annuale sullo stato dell’avifauna nel nostro paese, la Stazione ornitologica svizzera ne indica le ragioni: le popolazioni di questo migratore sono in crescita nell’Europa meridionale, motivo per cui alcuni di questi eleganti uccelli raggiungono anche la Svizzera durante la loro migrazione autunnale e primaverile, dove amano sostare nelle zone umide.



Il Mignattaio è un uccello dall’abito cangiante. Il suo piumaggio marrone riflette la luce del sole nei colori verde e viola. Anche se non si riproduce in Svizzera, con un po’ di fortuna lo si può osservare anche da noi. Alla fine del XX. secolo il Mignattaio era ancora considerato un visitatore irregolare in Svizzera. Tra il 1980 e il 2010 solo pochi individui di questo elegante trampoliere sono stati osservati in Svizzera. Dal 2010, tuttavia, la specie viene registrata annualmente in Svizzera. Il numero di Mignattai che si osservano annualmente nel nostro paese si è stabilizzato a poco meno di 40. Il forte aumento di osservazioni del Mignattaio in Svizzera è dovuto all’espansione su larga scala del suo areale di distribuzione. Dopo un massiccio declino della popolazione nel corso del XX secolo, negli anni ‘90 è iniziata una ripresa, grazie ad una maggiore protezione dagli abbattimenti e alla creazione di aree protette. Nel corso di questo recupero i Mignattai hanno colonizzato anche la Spagna e la Camargue, nel sud della Francia, da dove proviene una parte degli individui osservati in Svizzera.



Da noi il Mignattaio preferisce fermarsi nei biotopi umidi dell’Altopiano. Con il suo lungo becco ricurvo verso il basso, cerca il cibo nel terreno morbido o nell’acqua. Grazie al senso del tatto nella punta del becco individua le sue prede che sono soprattutto insetti e le loro larve, vermi o crostacei.