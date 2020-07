Un animale domestico si ama fin dal momento in cui si sceglie, a prescindere dalla sua intelligenza . La relazione che lo lega al padrone è basata sull’affetto reciproco e sul rapporto che si instaura con il tempo. Tuttavia, è possibile anche valutare quanto effettivamente sia «intelligente» il nostro animale. O meglio, lo ha fatto una psicologa e biologa della Vanderbilt Univesity in Tennessee – Suzana Herculano Houzel – quantificando il numero di neuroni corticali nel cervello di otto specie di carnivori domestici e selvatici, inclusi i tanto amati cani e gatti.

Agli appassionati del dualismo interesserà sapere che sono i cani a vincere questa speciale sfida. Fido, infatti, dispone di 530 milioni di neuroni nella corteccia, contro i 250 milioni dei gatti. Per effettuare un confronto con l’uomo, basti sapere che l’essere umano è dotato di circa 16 miliardi di neuroni corticali. Dunque, il verdetto è sancito: i cani sono più intelligenti dei gatti. Eppure, non possono competere – in termini di intelligenza – con altre specie come scimpanzé, corvi o delfini. Possono farlo però in empatia, qualità che permette loro di colmare questa lacuna e prevedere le intenzioni del padrone.