Al fine di prevenire disagi e malesseri, bisogna adottare alcune accortezze. È opportuno portare Fido a passeggio nelle ore più fresche, come la mattina presto e alla sera, per evitare di farlo camminare sotto il sole e sull’asfalto a temperature elevate. Occorre poi assicurarsi che la sua ciotola sia piena e portare con sé sempre dell’acqua fresca. Si suggerisce di non tagliarli troppo il pelo, in quanto lo si renderebbe facile preda di scottature: per dargli sollievo dal caldo è molto meglio regalargli una piscinetta rigida – da mettere in un angolo ombreggiato – in cui tuffarsi per avere un po’ di refrigerio.