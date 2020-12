Come vuole la tradizione, il Natale si trascorre con chi ci è più caro. E tra gli affetti rientrano senza dubbio anche cani e gatti, membri della famiglia a tutti gli effetti. A fine anno dev’essere festa pure per loro: tra addobbi e preparativi ai fornelli è dunque importante riservare tempo e attenzioni agli amici a quattro zampe, rendendoli partecipi della magica atmosfera natalizia.

Approfittando del maggior tempo libero a disposizione ci si può dedicare a qualche «coccola» in più: perché non utilizzarlo per giocare in casa o in giardino? Per far divertire il proprio cucciolo, in fondo, basta anche una semplice pallina. Sotto l’albero, inoltre, si può pensare di mettere qualcosa anche per Fido e Micio: una buona idea sono i giochi di attivazione mentale, capaci di stimolare curiosità e istinto.

Durante le feste è poi importante non dimenticarsi delle esigenze dei nostri pet. Anche se fa freddo e si starebbe più comodi a tavola, non va ad esempio scordata la passeggiata quotidiana di almeno un’ora per i cani, così come l’abitudine di spazzolare almeno una volta a settimana l’animale, sia per una questione di pulizia e igiene sia per regalargli delle sensazioni piacevoli. Anzi, il Natale è l’occasione perfetta per un passaggio in toelettatura, in modo che cani e gatti si presentino in perfetta forma all’appuntamento festivo, proprio come noi umani.

Altre raccomandazioni riguardano invece abitudini e comportamenti tipici delle feste, che però possono causare problemi ai pet: anche per loro le tavolate imbandite sono una tentazione a cui è difficile resistere. Ci sono però cibi non adatti o addirittura nocivi per Fido e Fufi, come ad esempio cacao e cioccolato che, anche in quantità ridotte, possono causare convulsioni e problemi cardiaci. In generale, basta seguire la stessa regola valida per l’uomo: sì a qualche «sgarro», no all’esagerazione.

Anche le decorazioni natalizie possono rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cuccioli: quando si addobba la casa occorre pensare anche alla loro presenza. Dunque meglio evitare oggetti di vetro (che potrebbero rompersi, ferendo gli animali) e le candele: il fuoco va sempre tenuto fuori dalla portata di zampe incaute. Infine, soprattutto per i cani (ma pure per i gatti) i botti e i fuochi d’artificio di fine anno possono diventare un incubo, scatenando reazioni di paura incontrollate: meglio tenere i pet dentro casa, protetti dai rumori allo scoccare della mezzanotte.

©CdT.ch - Riproduzione riservata