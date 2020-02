I padroni sono sempre pronti a intervenire per regalare un pelo lucente ai propri amici a quattro zampe, ma spesso sono meno attenti alla salute dei loro denti. Una corretta igiene orale è però importante anche per cani e gatti: la maggior parte degli esemplari di queste due specie rischia di soffrire di disturbi gengivali sopra i tre anni. Visite periodiche dal veterinario, utilizzo degli snack funzionali e impiego dello spazzolino da denti sono i tre elementi chiave per evitare i problemi causati da placca e tartaro.

Sebbene a molti potrà sembrare strano, anche cani e gatti hanno il dovere di lavarsi i denti. Per riuscire nell’intento è importante abituarli sin da piccoli ad avere confidenza con lo spazzolino. In tenera età si possono anche usare piccole garze imbevute del loro dentifricio o strumenti a setole morbide per bambini. Sul mercato, poi, ci sono modelli specifici per cani e gatti di tutte le età. L’alimentazione resta comunque fondamentale: gli snack funzionali sono utili a mantenere il giusto apporto proteico, il rispetto della flora intestinale e la salvaguardia dei denti.