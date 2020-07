Sul web spopolano, fanno il pieno di click e strappano qualche risata. Ma in realtà i video di cani e gatti sovrappeso nascondono una triste realtà, molto più diffusa di quanto sembri. Per i nostri amici a quattro zampe avere qualche chilo in più non è solo una questione di estetica ma anche e soprattutto di salute. I veterinari confermano che gli animali in forma si ammalano meno di malattie croniche come il diabete e l’ipertensione, hanno un cuore più forte e articolazioni più sane. Evitare di diventare obesi garantisce, in altre parole, una vita più lunga. Ma la colpa non è loro: dietro i chili di troppi di Fido o Fufi si nascondono spesso le nostre cattive abitudini, dai bocconcini ipercalorici fuori pasto alla scarsa attività fisica quotidiana.

Per evitare inutili sofferenze a cani e gatti, la prima parola chiave è consapevolezza. Spesso siamo così innamorati dei nostri amici a quattro zampe che tendiamo a non accorgerci dei loro difetti o a chiudere un occhio sui loro chili di troppo. Ma anche per i proprietari più attenti valutare se un animale è normopeso non è affatto semplice: mettere Fido o Fufi sulla bilancia potrebbe non bastare. Meglio quindi non fidarsi troppo delle proprie percezioni e lasciare che sia il veterinario a sviluppare un’accurata valutazione nutrizionale basando l’analisi su indici oggettivi quali la misurazione di vertebre, costole, bacino e la circonferenza vita.

Una volta stabilito se il nostro cane o gatto è sovrappeso, occorre correggere gli errori più comuni a partire da quelli relativi all’alimentazione. Le dieta dev’essere bilanciata e messa a punto con il supporto del veterinario. In commercio si trovano alimenti nutrienti, sani e completi ai quali spesso non serve aggiungere altro. Se si vuole procedere con un’alimentazione fatta in casa è invece fondamentale impostarla con il supporto degli esperti. In ogni caso andrebbero evitati il più possibile spuntini fuori pasto stabilendo una salutare routine alimentare.

Il secondo pilastro per garantire il peso forma di Fido o Fufi è l’attività fisica. Ai cani servono almeno due ore di movimento al giorno: fare il giro dell’isolato in cinque minuti non è sufficiente. Le necessità variano poi a seconda della razza. Per chi non ha ancora un amico a quattro zampe è quindi importante considerare le proprie disponibilità di tempo per evitare che la sedentarietà causi seri danni alla salute di Fido. Anche a Fufi servono due o tre ore di attività quotidiana. Portarlo al guinzaglio non è una buon idea: trattenerlo quando vorrebbe divincolarsi potrebbe risultare stressante. L’alternativa ideale è creare ambienti stimolanti con giochini sempre nuovi, passatoie, tunnel e tiragraffi.

