Spazi aperti e ampia libertà di movimento sono considerati elementi fondamentali per garantire un’esistenza felice al miglior amico dell’uomo: il cane. Chi abita in aperta campagna può facilmente assicurare tutto ciò al proprio quattro zampe, ma per chi vive in un contesto urbano la situazione si fa più difficile. Non per questo, però, bisogna rinunciare alla compagnia di Fido in città. Ovviamente, alcune razze si adattano meglio di altre a una vita con molte ora da passare tra le mura domestiche, sia per l’indole più paziente e collaborativa che per caratteristiche fisiche (preferibili gli esemplari di piccola taglia): Boston Terrier, Carlino, Shih Tzu, Chihuahua e Barbone sono alcuni degli esempi più diffusi.

Anche queste razze, comunque, non possono restare confinate dentro casa tutto il giorno: è importante soddisfare l’esigenza di muoversi dell’animale accompagnandolo in uscite all’aria aperta con cadenze regolari. L’ideale sarebbe farlo tre volte al giorno. Non si tratta solo di dedicarsi a una breve passeggiata sotto casa, utile anche per consentire a Fido di espletare i propri bisogni corporali (ricordarsi di portare sempre con sé guanti, sacchetti e paletta per le pulizie).

L’uscita deve servire anche per il gioco e per le coccole, per concedere un po’ di relax all’animale e per fargli svolgere degli esercizi base sulla condizione al guinzaglio e sulle varie situazioni di controllo (seduto, resta, terra). In questo modo, il cane potrà «sfogarsi» e interpretare le ore trascorse in casa come un momento di tranquillità, assumendo un atteggiamento più mansueto: un cane agitato e che abbaia spesso rischia di disturbare non solo il proprietario ma anche i vicini di casa, creando malumori. Per le uscite all’aperto si possono utilizzare le aree riservate che sempre più spesso vengono allestite all’interno dei parchi pubblici cittadini.

L’altro grande aspetto a cui prestare attenzione è quello dell’alimentazione. Un cane medio adulto di 10 chilogrammi che vive in città ha bisogno di circa 600 kcal ogni giorno: in soldoni, si tratta di 160/170 grammi di crocchette di buona qualità. Questi numeri possono ovviamente variare a seconda della razza e dell’età, ma il concetto chiave è non cedere di frequente alla tentazione di «viziare» il cane facendogli assaggiare il vostro cibo o «leccornie» come caramelle e cioccolatini: si rischia di andare incontro all’obesità o a problemi digestivi che possono dare complicanze. Una buona soluzione per il pasto, infine, è quella di renderlo un ulteriore momento di gioco e svago. Come? Nascondendo i bocconi in diverse aree della casa, in modo da stimolare anche l’istinto da «cacciatore» del cane.

©CdT.ch - Riproduzione riservata