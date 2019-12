Tutti i cuccioli sono bellissimi. I cagnolini, poi sono sempre bellissimi. Adorati anche dai bimbi e più «pucciosi» che mai. Ecco una carrellata dei dieci cuccioli di cane più carini, teneri, adorabili... manco fossero dei peluche! Ovviamente occorre valutare con estrema attenzione l’adozione di un animale in famiglia; non si tratta di oggetti da regalare a Natale ma di esseri viventi che richiedono spesso attenzione e cure. Proprio per questo la Società protezione animali Bellinzona sospende le adozioni durante questo periodo (dal 15 dicembre al 7 gennaio).

1. Dalmata

Molto dolci e simpatici. E poi, chi non se li ricorda nella mitica storia (il romanzo è di Dodie Smith) della «Carica dei 101»? Le macchie nere o marroni sul loro manto bianco sono la caratteristica che li rende unici.

2. Samoiedo

Affettuoso e dolce, questo cucciolo è un eccellente compagno che ama la vita di famiglia. È un giocherellone, una vera e propria «palla di neve» a quattro zampe! Perfetto compagno per i bambini, con loro (da adulto) è molto delicato e paziente.

3. Carlino

Sin dalla sua origine è considerato un cane da compagnia e quel che lo distingue rispetto agli altri è il suo bel musino tenero molto caratteristico. Adora stare insieme ai bambini e non disdegna riposini molto lunghi, infatti ama dormire per ore.

4. San Bernardo

Un cane decisamente impegnativo dato che da adulto raggiunge una stazza notevole. Ma già da cucciolo è un ottimo compagno di giochi per i bambini. Molto docile, intelligente, affettuoso e disponibile.

5. Pomerania

Sono delle vere e prorie «palle di pelo» o «nuvolette» che si divertono a zampettare per casa. Divertenti e simpatici, molto giocherelloni. Per fortuna restano di piccola taglia. Negli ultimi anni la loro popolarità è aumentata anche grazie a varie celebrità che lo portano... in borsetta!

6. Shar pei

Dal carattere tranquillo e sereno, si affeziona a tutti i componenti della famiglia. Molto simpatici anche grazie al loro aspetto, quella pelle un po’ rugosa e cadente che genera voglia di «pucciosità» in grandi e piccini. I cuccioli solitamente sono beneducati e la loro personalità spesso è paragonata a quella dei gatti.

7. Jack Russel Terrier

Grandissimi giocherelloni, quasi instancabili. Estremamente vivaci, ma sanno anche essere disciplinati grazie alla loro grande intelligenza e sicurezza di sé. Da adulti restano cani di piccola taglia. Ma non smettono mai di chiedere attenzioni...

8. Bassotto

Sempre cani di piccola taglia, dal musetto curioso e un carattere molto vivace e giocherellone. Amano stare con altri cani bassotto, ma anche con i bambini più piccoli, che adorano.

9. Golden retriever

Un eccellente cane da compagnia. Dolce, amichevole e sicuro di sé con una bella pelliccia folta e morbida. Un difetto? È goloso! Sarà forse per la sua taglia: infatti non resta piccolo come arriva da cucciolo. Anzi, cresce moltissimo!

10. Beagle

Questi cuccioli hanno una personalità vigorosa. È un cane allegro, instancabile. La sua pelliccia, corta e resistente, ha solitamente tre colori con l’estremità della coda in bianco. Che dire, questo cane dalle grandi orecchie attira proprio l’attenzione!

