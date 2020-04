Vivace e colorata, la cinciallegra mostra le sue caratteristiche peculiarità già a partire dal nome. Si tratta di un passeriforme longevo, arriva a più di 12 anni d’età, e molto comune. Capita sovente di intravederla in volo o tra i rami degli alberi, sia in parchi e giardini, sia nei boschi di latifoglie e anche, in parte, di aghifoglie.

In Svizzera è presente tutto l’anno, con un aumento degli effettivi nei mesi freddi, quando gli esemplari che vivono in nord Europa tendono a migrare più a sud per svernare.



Particolare è il comportamento di questa specie. L’attività, infatti, viene svolta in coppia o in piccoli gruppi durante i mesi temperati, mentre in inverno si è notato un fenomeno di aggregazione con altre specie: cince, rampichini, regoli, picchi muratori. Durante i mesi freddi, inoltre, è un’assidua frequentatrice delle mangiatoie artificiali e questo ne rende ancora più semplice l’osservazione e il riconoscimento.



Secondo uno studio pubblicato nel 2014 su Animal Behaviour, approfondito poi nel 2016 su Nature communications ,da Toshitaka Suzuki, ricercatore della Graduate University for Advanced Studies di Kanagawa, Giappone, le cinciallegre hanno un linguaggio complesso e codificato. A seconda delle varie combinazioni di cinguettii, infatti, trasmettono un differente messaggio, come se componessero una frase. Secondo questa ricerca, basata sull’osservazione del comportamento e la registrazione dei vocalizzi emessi dalle cinciallegre poste di fronte a differenti predatori, questi uccelli emettono suoni differenti a seconda del nemico che si trovano davanti. Questo permette a tutti gli esemplari nei dintorni di capire quale tipo di pericolo dovranno fronteggiare. Suoni simili a «jar», ad esempio, sono associati all’avvistamento di un serpente, mentre il verso «chicka» è usato per corvi e faine. Proseguendo nello studio Suzuki ha dimostrato che anche i suoni simili, ad esempio «chicka» per corvi e faine, sono, in realtà, prodotti in sequenze differenti a seconda dello specifico animale da fronteggiare, grazie a un «sistema d’allarme combinatorio». Più il predatore è pericoloso e comune, più riconoscibile e unico sarà il verso d’allarme, mentre per predatori maggiormente sporadici, le cinciallegre ricorreranno a combinazioni sonore simili tra loro.