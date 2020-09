Non è una buona abitudine passare gli avanzi di cibo dalla tavola alla ciotola di Fido, sia per una questione di «educazione cinofila» sia per le diversa capacità di metabolizzare alcune sostanze da parte dell’animale.

I dolcificanti, poi, sono molto dannosi anche in piccole quantità: determinano infatti un repentino crollo degli zuccheri nel sangue tale per cui gli animali rischiano il collasso, non riuscendo a metabolizzare tali sostanze al livello epatico. Anche alcune bevande eccitanti - come tè e caffè - o alcoliche - come birra e vino - contenendo sostanze come la caffeina, la teina o l’etanolo aumentano le possibilità di congestione.