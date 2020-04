Che cosa fare

Quando i cuccioli crescono insieme alla madre e ai propri fratelli, questo problema tende a risolversi da solo. Saranno proprio i familiari, infatti, ad insegnare al piccolo quando è, o meno, il caso di mordere. Se ciò non avviene, ogni volta che il piccolo userà i dentini contro di noi sarà necessario interrompere il gioco e ignorarlo. Arrabbiarsi e rimproverarlo non servirebbe, perché un cucciolo non sa ancora cosa significhi il nostro alzare la voce. Meglio, dunque, girarsi da un’altra parte e stare in silenzio. Se dovesse ripetere il morso dopo qualche minuto, possiamo anche uscire dalla stanza, per rafforzare il concetto.

Quello di mordere è un istinto naturale per i cani, legato alla comparsa dei denti e alla funzionalità della mandibola. Anche i più mansueti potrebbero utilizzare i denti quando non ce lo aspettiamo: ecco perché persino loro vanno addestrati. Per farlo, gli esperti suggeriscono di utilizzare degli snack oppure dei giochi di gomma per cani. In questo modo avranno l’opportunità di sfogarsi e sfogare i propri istinti senza che siano i nostri vestiti – o peggio le nostre povere mani – a farne le spese.