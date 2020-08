Durante l’estate il caldo può giocare brutti scherzi agli animali. Non solo noi, ma anche i nostri amici a quattro zampe possono soffrire terribilmente le alte temperature. Che sia un cane a pelo lungo o abituato a stare in appartamento, poco importa: l’afa non risparmia nessuno e rischia di causare problemi di salute al nostro Fido. Ecco perché durante la bella stagione è importante rivedere la sua «routine». Per tenere il cane al fresco in queste settimane è importante prestare particolare attenzione ad alimentazione, idratazione e toelettatura e, in caso di dubbi, rivolgersi al proprio veterinario di fiducia.

Durante i mesi caldi anche i cani potrebbero perdere l’appetito o soffrire di inappetenza. Non bisogna spaventarsi: è un fenomeno normale, che però va gestito con attenzione. Per invogliare Fido a mangiare è fondamentale fornirgli cibo solo nelle ore più fresche della giornata, magari suddividendo il pasto in porzioni più piccole e ben distribuite. Altrettanto importante è la zona in cui il cane consuma i propri spuntini: se in giardino, bisogna assicurarsi che la ciotola sia all’ombra; se in appartamento, è meglio optare per le aree più fresche della casa.

Per quanto riguarda gli alimenti, è bene prediligere cibi ricchi d’acqua, in grado di garantire l’idratazione. Il regime da seguire varia da cane a cane ed è sempre meglio rivolgersi al proprio veterinario per mettere a punto una dieta ben bilanciata, che sappia tenere in considerazione diversi parametri (età, grandezza, razza, ecc.).

Per salvare Fido dalla calura estiva è fondamentale sfruttare bene anche l’acqua. Il cane dovrebbe sempre avere a disposizione una dose extra a cui ricorrere in caso di emergenza. Se si ha a disposizione spazio a sufficienza in giardino o in terrazza, un’idea potrebbe essere installare una piscina gonfiabile adatta al nostro amico a quattro zampe per permettergli di bagnarsi tutte le volte che lo desidera, non solo per divertirsi ma anche per abbassare la temperatura corporea. Un’ottima strategia sono anche le gite in spiagge attrezzate per ospitare gli animali.

Il pelo, infine, va regolato con cura. È sconsigliato tagliarlo a zero perché svolge un’importante funzione protettiva, ma durante la stagione estiva la toelettatura rimane uno dei modi più efficaci per mantenere il cane fresco: spazzolare Fido con regolarità, eliminando il pelo in eccesso, contribuisce a tenere bassa la temperatura. Se in questo periodo notiamo, poi, che il mantello peloso tende a diradarsi, non dobbiamo allarmarci: è possibile che il cane stia semplicemente cambiando la muta. È invece meglio portare il nostro amico a quattro zampe dal veterinario se alcune zone del corpo restassero «nude» e il pelo non ricrescesse: potrebbe essere sintomo di un disturbo più serio.

