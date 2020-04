I nostri amici animali sono ormai considerati veri e propri membri della famiglia. Ecco perché chi possiede cani o gatti, in questi giorni, si preoccupa anche della loro salute. Purtroppo le informazioni relative al legame tra quattro zampe e Covid-19 non sono poi così tante e i dubbi non tardano a diffondersi. Fortunatamente l’Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria Svizzero ha messo a disposizione della popolazione una serie di risposte preziose sul proprio sito, partendo proprio dalle domande più comuni tra chi ha un cane o un gatto con sé.

Va detto innanzitutto che, se non si ha alcun sospetto di infezione da Covid-19, la cura verso i propri animali deve essere – in tutto e per tutto – la solita. Il dubbio più frequente riguarda, tuttavia, la possibilità di contagio per i propri amici a quattro zampe. È vero che possono infettarsi o fungere da vettori di diffusione? Stando a quanto fatto emergere dall’Ufficio Federale di Sicurezza, vi sono stati casi di rilevamento del virus su cani e gatti. Il fatto che questo materiale genetico fosse presente sugli animali, però, non significa che abbiano contratto il virus. Questo perché non è ancora chiaro se la loro sia un’infezione attiva o una contaminazione passiva, causata dalla presenza del virus in ambiente domestico. In ogni caso non si sono ancora osservati cani e gatti con sintomi della malattia, quindi il rischio di contagio, per loro e attraverso di loro, è considerato esiguo.

Altra questione molto diffusa riguarda i proprietari in isolamento domestico o in quarantena. Per chi è in questa condizione, il consiglio dell’Ufficio Federale è quello di limitare ogni contatto con i propri animali domestici. Ovviamente l’accudimento e le cure adeguate devono continuare ad essere garantiti. Portare il cane a fare una passeggiata, se si è in isolamento o quarantena, è fuori discussione. Se possibile, lo si farà accompagnare da qualcun altro, lavandosi le mani prima di entrare in contatto con questa persona. Una volta uscito, il cane non dovrà avvicinarsi ad altri esemplari.

Se Fido dovesse ammalarsi durante il nostro periodo di quarantena sarà possibile rivolgersi al veterinario. L’importante è comunicargli la nostra particolare condizione. Se è il padrone a doversi recare in ospedale, per accertamenti o ricovero, l’Ufficio Federale consiglia di organizzare un accudimento privato, presso un amico o un parente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è bene portare l’animale in una pensione per i nostri amici a quattro zampe.

©CdT.ch - Riproduzione riservata