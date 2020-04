Da un paio di settimane è possibile notare, o più spesso sentire, la presenza del Cuculus Canorus. Questa specie, infatti, è una migratrice di lunga distanza e in Svizzera è presente da aprile a fine settembre, mentre gli inverni li trascorre nella fascia tropicale africana.

Oltre alla nota peculiarità di parassitare il nido di altri uccelli per deporvi le proprie uova, il cuculo è presente, sotto numerose forme, anche nella tradizione popolare. Il detto «vecchio come il cuculo», abbreviato molto spesso in «vecchio come il cucco» deriva dalla diffusa credenza che questo uccello viva una vita lunghissima. Le sue carni, infatti, sono stoppose e dure e questo ha dato il via alla leggenda sulla longevità del cuculo che, in realtà, vive al massimo una dozzina d’anni.

Un’altra leggenda attribuisce al Cuculus Canorus capacità divinatorie e un canto profetico che avrebbe indicato sia la buona che la cattiva sorte, sia gli anni d’attesa per il matrimonio delle fanciulle in età da marito.

Anche nella cultura di massa ci sono numerosi esempi legati a questo uccello; due su tutti: il tipico orologio a cucu che prende in prestito il verso di questo animale e il film del 1975, vincitore di 5 Oscar, «Qualcuno volò sul nido del cuculo» il cui titolo deriva dall’espressione «cuckoo’s nest», modo di dire gergale che indica i manicomi.

In ogni caso, tradizione popolare a parte, il cuculo è interessante e unico nel suo genere: è il solo uccello nostrano ad essere un parassita e i suoi piccoli hanno l’innata capacità di migrare anche senza la guida dei genitori. Un notevole esempio di senso dell’orientamento!